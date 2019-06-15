0553 313 94 23

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Tarihinde ilk kez turnuvada şampiyonluğa uzanan Ukrayna, düzenlenen törenle kupasını aldı

15 Haziran 2019 Cumartesi 22:07
Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası


ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğa ulaşan Ukrayna, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Lodz Stadı'ndaki finalde Güney Kore'yi 3-1 yenen Ukrayna'nın şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın kupa töreni, final maçın ardından yapıldı.

Güney Koreli oyuncular madalyalarını, Ukraynalılar ise kupasını FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun elinden aldı.

Güney Koreli Lee Kangin turnuvanın en iyi oyuncusu, Real Madrid'de forma giyen Ukraynalı Andriy Lunin turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken, organizasyon boyunca 9 kez ağları sarsan Norveçli Erling Haland ise "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:07
  1. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
  2. Güney KORE
  3. Ukrayna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    2. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    3. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
    4. Kavgada yaralanan yakınlarını ziyarete..
    5. Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı..
    6. Afyonkarahisar’da ’İki Afganlının..
    7. Atlas Global Türk bayraklı uçağıyla..
    8. Devlet Bahçeli: “İstanbul kukla ve..
    9. Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak..
    10. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın..
    12. Podyuma "kelebek çocuklar" için çıktılar
    13. Tosya’da ağaçtan düşen kişi yaralandı
    14. Turizm ve Sanat Festivali, Yörük göçü..
    15. Kontrolden çıkan otomobil uçuruma..
    16. İsrail'den, Filistin'e futbol engeli
    17. Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı..
    18. CHP’ye efsane Game Of Thrones..
    19. "Perde arkasında ittifakları var"
    20. Ambulans helikopter kaymakam için..
    21. Suriye sınırına askeri personel..
    22. Putin’den Xi’ye doğum günü jesti
    23. Köpekler yarıştı
    24. Şehit Onbaşı Halil Kurt için..
    25. OMÜ’nün acı günü
    26. YKS esnasında fenalaşan aday yaşamını..
    27. Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker..
    28. Uluslararası ESOK Rallisi
    29. ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp..
    30. AKİT TV'den kamuoyuna duyuru!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu