Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
Son 16 turu maçlarını kazanan ABD, Mali ve Güney Kore çeyrek finale yükseldi05 Haziran 2019 Çarşamba 00:27
İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD, Mali ve Güney Kore çeyrek finale kaldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla tamamlandı.
Fransa'yı 3-2 yenen ABD, Japonya'yı 1-0 mağlup eden Güney Kore ve 6 kezle turnuvanın en çok şampiyon olan takımı Arjantin'e normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mali, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaların 7-8 Haziran'da oynanacağı çeyrek finallerde Kolombiya-Ukrayna, İtalya-Mali, ABD-Ekvador ve Güney Kore-Senegal eşleşmeleri oluştu.
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