Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Son 16 turu maçlarını kazanan Ekvador, Ukrayna ve Senegal çeyrek finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador, Ukrayna ve Senegal çeyrek finale kaldı. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla devam etti. Uruguay'ı 3-1 yenen Ekvador, Panama'yı 4-1'lik skorla geçen Ukrayna ve Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Senegal, adlarını çeyrek finale yazdırdı. Ukrayna'nın Kolombiya ile eşleştiği çeyrek finalde, Ekvador'un rakibi Fransa-ABD maçının kazananı, Senegal'in karşılaşacağı takım ise Japonya-Güney Kore eşleşmesinin galibi olacak.

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