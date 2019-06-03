Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
Son 16 turu maçlarını kazanan Ekvador, Ukrayna ve Senegal çeyrek finale yükseldi03 Haziran 2019 Pazartesi 23:32
İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador, Ukrayna ve Senegal çeyrek finale kaldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla devam etti.
Uruguay'ı 3-1 yenen Ekvador, Panama'yı 4-1'lik skorla geçen Ukrayna ve Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Senegal, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Ukrayna'nın Kolombiya ile eşleştiği çeyrek finalde, Ekvador'un rakibi Fransa-ABD maçının kazananı, Senegal'in karşılaşacağı takım ise Japonya-Güney Kore eşleşmesinin galibi olacak.
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