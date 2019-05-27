Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası - C Grubu'nda Uruguay ve Yeni Zelanda, D Grubu'nda ise Ukrayna, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi



ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde dört karşılaşma oynandı. C Grubu'ndaki 2 maçını da kazanan Uruguay ve Yeni Zelanda ile D Grubu'nda 2'de 2 yapan Ukrayna, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Turnuvada bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Honduras-Uruguay: 0-2 Norveç-Yeni Zelanda: 0-2 D Grubu: Katar-Ukrayna: 0-1 ABD-Nijerya: 2-0



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