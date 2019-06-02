Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa - Altınordu'yu 2-1 yenen Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu



ANTALYA (AA) - Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu’yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu. Elit 19 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu tarafından takdim edildi.



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