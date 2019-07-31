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Futbol: Audi Kupası

- Bayern Münih: 2 - Tottenham: 2- İngiliz ekibi, penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:43
Futbol: Audi Kupası


Stat: Allianz Arena

Hakemler: Robert Hartmann, Christian Leicher, Eduard Beitinger (Almanya)

Bayern Münih: Neuer (Dk. 46 Ulreich), Kehl (Dk. 71 Müller), Süle (Dk. 46 Boateng), Pavard, Davies, Will (Dk. 46 Zylla, Dk. 71 Coman, Dk. 77 Mihaljevic), Tolisso (Dk. 60 Renato Sanches), Johansson (Dk. 60 Alaba), Nollenberger (Dk. 60 Thiago Alcantara), Singh, Arp (Dk. 71 Lewandowski)

Tottenham: Lloris (Dk. 46 Gazzaniga), Walker-Peters (Dk. 46 Foyth, Dk. 77 Marsh), Vertonghen (Dk. 46 Alderweireld), Davinson Sanchez (Dk. 46 Tanganga), Rose (Dk. 46 White), Sissoko (Dk. 84 Georgiou), Winks (Dk. 46 Skipp), Lamela (Dk. 46 Son), Alli (Dk. 46 Eriksen), N'Koudou (Dk. 46 Kane), Moura (Dk. 70 Roles)

Goller: Dk. 19 Lamela, Dk. 59 Eriksen (Tottenham), Dk. 61 Arp, Dk. 81 Davies (Bayern Münih)

Sarı kart: Dk. 72 Foyth (Tottenham)


MÜNİH (AA) - Son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti İngiliz ekibi Tottenham, Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'nın normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlanan final maçında, ev sahibi Bayern Münih'e penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

19. dakikada Tottenham öne geçti. N'Koudou'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Lamela'nın dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı İngiliz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada İngiliz temsilcisi bir gol daha buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kane, pasını penaltı noktası civarındaki Eriksen'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

61. dakikada ev sahibi takım farkı 1'e indirdi. Tottenham yarı sahasının ortalarında aldığı topla ceza sahasına giren Arp, kaleci Gazzaniga ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

81. dakikada Alman ekibi skora denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Davies'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gazzaniga'nın solundan ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi ve penaltılara geçildi.

Bayern Münih'te Thiago Alcantara, Müller, Renato Sanches, Lewandowski ve Singh penaltı atışlarını gole çevirirken, Alaba ve Boateng'in vuruşlarında kaleci Gazzaniga gole izin vermedi.

Tottenham'da ise Alderweireld, Kane, Son, Roles, Skipp ve Tanganga penaltı atışlarında fileleri havalandırdı. Eriksen'in vuruşunda ise kaleci Ulreich gole engel oldu.

Organizasyondaki ilk maçında Real Madrid'i 1-0 yenerek finale gelen Tottenham, Bayern Münih'i de penaltılarda mağlup ederek kupaya uzandı. Bayern Münih ise ev sahibi olduğu turnuvayı 2. sırada tamamladı.

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan ve 2009'da başlayan Audi Kupası'nın 6'ncısı düzenlendi. Bayern Münih'in 3, Barcelona ve Atletico Madrid'in birer şampiyonluk elde ettiği turnuva tarihinde Tottenham 4. şampiyon oldu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:43
  1. Audi Kupası
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