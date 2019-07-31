Futbol: Audi Kupası - Real Madrid: 5 - Fenerbahçe: 3- Sarı-lacivertli ekip, organizasyonu 4. tamamladı



Stat: Allianz Arena Hakemler: Benjamin Cortus, Florian Heft, Robert Kempter (Almanya) Real Madrid: Navas (Dk. 46 Lunin), Odriozola (Dk. 62 Carvajal), Varane (Dk. 46 De la Fuente), Nacho, Marcelo (Dk. 62 Gutierrez), Valverde (Dk. 74 Kubo), Kroos (Dk. 74 Seoane), Vinicius Junior (Dk. 62 Rodrygo), Isco (Dk. 73 Modric), Hazard (Dk. 46 Lucas Vazquez), Benzema (Dk. 62 Diaz) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam (Dk. 57 Isla), Reyes, Jailson (Dk. 82 Allahyar Sayyadmanesh), Dirar (Dk. 75 Abdulcebrail Akbulut), Ozan Tufan, Alper Potuk (Dk. 75 Mehmet Ekici), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 57 Moses), Kruse, Rodrigues (Dk. 75 Yusuf Mert Tunç), Muric (Dk. 75 Frey) Goller: Dk. 6 Rodrigues, Dk. 34 Dirar, Dk. 59 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 12, 27 ve 53 Benzema, Dk. 62 Nacho, Dk. 80 Diaz (Real Madrid) Sarı kartlar: Dk. 70 De la Fuente, Dk. 78 Modric (Real Madrid), Dk. 78 Mehmet Ekici, Dk. 89 Allahyar Sayyadmanesh (Fenerbahçe)

MÜNİH (AA) - Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 5-3 yenildi. Fenerbahçe, Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in katıldığı turnuvayı 4. tamamladı. 6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası ön çizgisi gerisinden çaprazdan yaptığı vuruşta, top kaleci Navas'ın solundan ağlara gitti: 0-1. 8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Muric'in kafayla vurduğu topu, Real Madrid savunması çizgiden çıkardı. 10. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Navas sağına gelen topu kornere çeldi. 12. dakikada Real Madrid skora denge getirdi. Vinicius Junior'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 14. dakikada Marcelo'nun pasında savunma arkasına sarkan Benzema'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Altay soluna gelen topu kurtardı. 27. dakikada İspanyol ekibi öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Kroos kullandı. Alman futbolcunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı altıpas önünde yükselen Benzema, kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 33. dakikada Hazard'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Benzema'nın şutunda, kaleci Altay ayağıyla topu uzaklaştırdı. 34. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Muric'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Dirar'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Navas'ı da yanıltarak ağlara gitti: 2-2. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı. 53. dakikada Real Madrid bir kez daha öne geçti. Lucas Vazquez'in sağdan ortasında arka direkte uygun durumda yükselen Benzema, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2. 59. dakikada sarı-lacivertli ekip Ozan Tufan'ın şık golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-3. 62. dakikada İspanyol ekibi 4. kez fileleri havalandırdı. Diaz'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır'dan dönen topu Nacho ağlara gönderdi: 4-3. 80. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Vazquez'in vuruşunda Altay'dan dönen topu Diaz tamamlayarak fileleri havalandırdı: 5-3. Maç, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

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