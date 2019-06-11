Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - İzlanda: 2 - Türkiye: 1 (İlk yarı)



Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz Goller: Dk. 21 ve Dk. 32 Ragnar Sigurdsson (İzlanda), Dk. 40 Dorukhan Toköz (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 18 Hallfredsson (İzlanda), Dk. 23 Dorukhan Toköz (Türkiye)

REYKJAVİK (AA) - İzlanda ile Türkiye arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi. 28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı. 30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. 40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısını İzlanda 2-1 önde bitirdi.











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