Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası Gana: 2 - Benin: 2

İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana, Benin ile 2-2 berabere kaldı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvada F Grubu'nda Gana ile Benin, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Benin 2. dakikada Adana Demirspor forması giyen Mickael Pote'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Pote'nin golüne 9. dakikada geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Andre Ayew cevap verdi. 42. dakikada Jordan Ayew ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Gana'yı 2-1 öne geçirdi. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren John Boye'un 54. dakikada kırmızı kart görerek Gana'yı 10 kişi bıraktığı maçta, Pote 63. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maç 2-2 sona erdi. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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