Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Kamerun: 2 - Gine Bissau: 0



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Kamerun, Gine Bissau'yu 2-0 yendi. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu ilk maçında Kamerun ile Gine Bissau, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı. Kamerun, 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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