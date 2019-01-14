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Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası

- Türkiye'nin iki takımla mücadele ettiği organizasyon bugünkü 4 karşılaşmayla başladı

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:40
Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası


İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası, 4 karşılaşmayla başladı.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada A Grubu'nda, Türkiye A, İngiltere, Moldova ve Arnavutluk, B Grubu'nda Türkiye B, İspanya, Rusya ve Makedonya yer alıyor.

İlk gün karşılaşmalarında Altınordu Metin Oktay Tesisleri Gündüz Tekin Onay Sahası'nda Moldova ile karşılaşan Türkiye A, 18 ve 29. dakikalarda Fehmi Koç, 37. dakikada Ravil Tagir ve 53. dakikada Selman Faruk Dibek'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Altınordu Metin Oktay Tesisleri Şenes Erzik Sahası'ndaki müsabakada ise Türkiye B, İspanya'ya 40. dakikada David Vilan Alonso'nun golüyle 1-0 yenildi.

Günün diğer karşılaşmalarında ise İngiltere, Arnavutluk'u 2-0, Rusya da Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Gruplarını lider bitirecek takımların finalde karşılaşacağı, ikincilerin ise üçüncülük karşılaşmasına çıkacağı organizasyonda yarının maç programı şöyle:

- A Grubu

12.00 Türkiye A-Arnavutluk (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Şenes Erzik Sahası)

15.00 İngiltere-Moldova (Tire Stadı)

- B Grubu

12.00 İspanya-Makedonya (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Gündüz Tekin Onay Sahası)

15.00 Rusya-Türkiye B (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:40
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