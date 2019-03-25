0553 313 94 23

Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Elit turda mücadele edecek 19 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosu açıklandı

25 Mart 2019 Pazartesi 14:28
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da mücadele edecek milli takımın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-9 Nisan tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlikspor), İrem Damla Şahin (Konak Belediyespor), Zeynep Efsanur Koyun (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Defans: Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Melisa Nilgün Keser (Yeni Mahalle 52 Spor), Ece Tütüncü (Dudullu), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Kevser Kartal (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü)

Orta Saha: Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Büşra Kuru (FC Speyer), Helin Ataç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş), Seda Nur İncik (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor)

Forvet: Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Mart Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Elit turda ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü İngiltere ile yapacak milli takım, 6 Nisan Cumartesi ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 9 Nisan Salı günü ise İsveç ile karşılaşacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:28
  1. 19 yaş altı
  2. Futbol
  3. Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  4. Kadro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İlk ikide yer almak, birinci hedefimizdir"
    1. "İlk ikide yer almak, birinci..
    2. Cumhur ittifakından Oğuzeli’nde miting..
    3. Milyonların maaşı artacak! İşte kuruşu..
    4. Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye..
    5. İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı..
    6. Kayserispor hazırlık maçı yapacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “HDP, İstiklal..
    8. Kebap restoranında korkutan baca..
    9. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    10. TSE’den Enerji Bakanlığına ’Kalite ve..
    11. Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
    12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    13. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    14. TCMB döviz kurları
    15. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı..
    16. KATSO’dan emlakçılara uyarı
    17. Karslı dağcılardan anlamlı yürüyüş
    18. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    19. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    20. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!