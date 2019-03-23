Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu
- Türkiye: 0 - Avusturya: 023 Mart 2019 Cumartesi 20:45
ANTALYA (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen mücadele golsüz sona erdi.
Grubun diğer maçında ise İtalya, Romanya'yı 3-0 yendi.
İkinci karşılaşmalar sonunda 1 puanı bulunan Türkiye, 3. sırada kaldı. İtalya 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avusturya 4 puanla 2'nci, puansız Romanya da son sırada yer alıyor.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur A Grubu 3. maçında ise 26 Mart Salı günü Romanya ile karşılaşacak.
YORUM YAZ