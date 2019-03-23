Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu - Türkiye: 0 - Avusturya: 0



ANTALYA (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen mücadele golsüz sona erdi. Grubun diğer maçında ise İtalya, Romanya'yı 3-0 yendi. İkinci karşılaşmalar sonunda 1 puanı bulunan Türkiye, 3. sırada kaldı. İtalya 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avusturya 4 puanla 2'nci, puansız Romanya da son sırada yer alıyor. 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur A Grubu 3. maçında ise 26 Mart Salı günü Romanya ile karşılaşacak.

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