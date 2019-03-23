0553 313 94 23

Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

- Türkiye: 0 - Avusturya: 0

23 Mart 2019 Cumartesi 20:45
Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu


ANTALYA (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen mücadele golsüz sona erdi.

Grubun diğer maçında ise İtalya, Romanya'yı 3-0 yendi.

İkinci karşılaşmalar sonunda 1 puanı bulunan Türkiye, 3. sırada kaldı. İtalya 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avusturya 4 puanla 2'nci, puansız Romanya da son sırada yer alıyor.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur A Grubu 3. maçında ise 26 Mart Salı günü Romanya ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:45
  1. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu
  2. Avusturya
  3. Futbol
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demokratlardan Yahudi lobisine boykot! Katılmayacaklar
    1. Demokratlardan Yahudi lobisine boykot!..
    2. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye..
    3. "Türkiye-AB ilişkileri güçlenerek..
    4. "Giderek marjinalleşen bir partidir CHP"
    5. İngiltere’de milyonlar sokaklara döküldü
    6. Denizli'de yangın çıkan ev..
    7. Düğün salonunda asma tavan çöktü,..
    8. Kastamonu’da üç komando askeri, kazada..
    9. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    10. Saadet Partisi'nin Kocaeli mitingi
    11. SPK, JP Morgan'ın raporuyla ilgili..
    12. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı: Şer..
    13. Avusturya'da İsrail ve ABD karşıtı..
    14. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    15. Kastamonu'daki kazada 3 komando..
    16. A Milli Takım Eskişehir’de
    17. Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza..
    18. Elbistan’da tır ile otomobil çarpıştı:..
    19. BDDK’dan manipülatif döviz alımına..
    20. Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok