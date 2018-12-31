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Furkan'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

NBA'de oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Portland Trail Blazers'a yenildiği karşılaşmada 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalma üretti

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:51
Furkan'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Philadelphia 76ers mücadelesini 129-95 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu. El-Faruk Aminu 16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lillard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Yüzde 35,4 isabetle şut atan 76ers'ı, 19 sayı kaydeden Ben Simmons ve 14 sayı atan T.J. McConnell ayakta tutmaya çalıştı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.


- Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 109-107

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 95-89

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 105-103

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 129-95

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 121-114

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:51
  1. Basketbol
  2. Furkan Korkmaz
  3. NBA

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