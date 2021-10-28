  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? Furkan Zıbıncı kimdir?
Aktüel

Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? Furkan Zıbıncı kimdir?

Furkan Zıbıncı nereli? Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? Gelen son dakika haberine göre, Denizli'de gerçekleşen vahşi cinayette, Pamukkale ilçesinde yaşayan Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak katleden sevgilisi Furkan Zıbıncı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 13:28:00 - 2021-10-28 13:29:56
Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? Furkan Zıbıncı kimdir?

Denizli Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Zıbıncı'nın cinsel istismar dahil 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, olay anını hatırlamadığını iddia eden cinayet zanlısı Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Şebnem Şirin cinayeti

Şebnem Şirin (25) ve sevgilisi Furkan Zıbıncı (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Furkan Zıbıncı tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak Şirin'in boğazını kesti. Komşular duydukları bağrışma sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler ihbar üzerine geldikleri dairede Şirin'i salonda kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yapılan kontrol sonrasında hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!
Gündem

Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk’e canlı yayında meydan okudu. Mansur Yavaş’ın ..
Zincir marketler vatandaşın üzerine böyle çökmüş! İşte 'kirli oyunu' ifşa eden Whatsapp konuşmaları...
Ekonomi

Zincir marketler vatandaşın üzerine böyle çökmüş! İşte 'kirli oyunu' ifşa eden Whatsapp konuşmaları...

Fahiş gıda fiyatları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla denetimlerin sıkılaştırıldığı zincir market yetkililerinin kendi araları..
MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!
Gündem

MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD'nin F-35 konusundaki müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay