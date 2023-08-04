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Gündem Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki! Biz adamı hizaya getiririz
Gündem

Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki! Biz adamı hizaya getiririz

Yeniakit Publisher
2023-08-04 08:31:00 -
Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki! Biz adamı hizaya getiririz

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı ve bu kararın arkasında ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Fulya Öztürk yaptığı paylaşım ile Disney'e sert tepki gösterdi.

Geçen yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan ABD merkezli dijital yayın platformu Disney Plus, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için çekilen ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisini yayınlayacağını duyurdu. İptal kararının Ermeni lobisinin baskısıyla alındı ortaya çıktı.

Bu kararın duyurulması ile birlikte birçok kullanıcı üyeliklerini iptal ederek tepki gösterdi.

'BU DİSNEYCİLER TÜRKLERİ TANIMIYOR GALİBA'

Gazeteci Fulya Öztürk de yaptığı paylaşım ile Disney'e sert tepki gösterenler arasında yerini aldı.

Fulya Öztürk paylaşımında, 'Siz kimsiniz be? Biz sizin katliamlarınızı yasaklı bombalarınızı, vahşiliğinizi iyi biliriz. Öyle kitaplardan da değil. Karabağ'daki katliamlarınızdan! GÖZÜMLE GÖRDÜM ORADAYDIM! ATATÜRK bizim kırmızı çizgimizdir. Bu Disneyciler Türkleri tanımıyor galiba. Hizaya getiririz adamı' ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Ali Rıza Tosun

Siz hangi ara Atatürkçü oldunuz anlayamadık..

Abdullah er

arkadaşlar birde bu açıdan bakın Atatürkçüyum diyenleri maskeleri düşürüyor gerçekten Atatürkcumu helal olsun sana akit gazetesi peşini bırakma
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