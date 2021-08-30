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Aktüel Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlardan akılalmaz savunma
Aktüel

Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlardan akılalmaz savunma

Polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan muhtarlar, "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diyerek kendilerini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:02:00 -
Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlardan akılalmaz savunma

Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan 2'si muhtar çıktı. Muhtarlar, kendilerini "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diye savundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde masaj salonu adı altında para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan 2 kişinin de muhtar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan 2 muhtarın "Biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yok" şeklinde konuştukları belirtildi.

 

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Yorumlar

ikamet eden

Aynen Şener Şen'in filmindeki sahne: YAZ KIZIM 5 ÇUVAL ÇİMENTO.......
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