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Aktüel Fuat Oktay'dan "Türksat 5B" paylaşımı
Aktüel

Fuat Oktay'dan "Türksat 5B" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak Türksat 5B uydusunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 19:09:00 -
Fuat Oktay'dan "Türksat 5B" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sabaha karşı uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B uydusunun gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldığını ifade eden Oktay, "Ülkemizin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak uydumuz Türksat 5B şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında Türksat 5B'ye ilişkin bilgilerin olduğu grafiğe de yer verdi.

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