Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli uçak 2026'da göklerde
Milli uçağa ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak" ifadelerini kullandı.02 Mart 2019 Cumartesi 10:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay savunma sanayisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Oktay, "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır." dedi.
Milli uçak 2026'da göklerde
Milli uçağa ilişkin olarak Oktay 2023 yılında hangardan çıkacağını ve 2026'da göklerde görmenin nasip olacağını belirtti. Oktay, 2031 yılında ise milli uçağın envantere gireceğini söyledi.
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