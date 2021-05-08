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Dünya Fuat Oktay'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: İsrail İnsanlık ve savaş suçu işlemektedir!
Dünya

Fuat Oktay'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: İsrail İnsanlık ve savaş suçu işlemektedir!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 00:33:00 - 2021-05-08 00:46:27
Fuat Oktay'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: İsrail İnsanlık ve savaş suçu işlemektedir!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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