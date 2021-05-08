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Fuat Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:28:00 -
Fuat Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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