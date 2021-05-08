Fuat Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.