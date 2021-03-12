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Aktüel Fuat Oktay'dan "12 Mart muhtırası" paylaşımı
Aktüel

Fuat Oktay'dan "12 Mart muhtırası" paylaşımı

12 Mart muhtırasının 50. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milletinin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 13:19:00 -
Fuat Oktay'dan "12 Mart muhtırası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Mart muhtırasının 50. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Oktay yaptığı paylaşımda "Bugün demokrasimiz adına büyük bir utancın, vesayet odaklarının muhtıralı darbesinin yıl dönümü. Tam da bu yüzden yeni, sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Birilerinin dayattığı değil, aziz milletimizin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa diyoruz" ifadelerine yer verdi.

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