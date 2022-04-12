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Siyaset Fuat Oktay taşı gediğine koydu! "Bu namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir"
Siyaset

Fuat Oktay taşı gediğine koydu! "Bu namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 07:15:00 -
Fuat Oktay taşı gediğine koydu! "Bu namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler.

Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."

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