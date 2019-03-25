Fuat Oktay Katar yolcusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü ülkenin başkenti Doha'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Katar'ın başkenti Doha'ya 27 Mart Çarşamba günü ziyaret gerçekleştirecek. Katar Ulusal Müzesi açılış törenine katılacak Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret edecek. Oktay'ın, temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

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