Fuat Oktay açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil değil İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından okulların yarın açık olacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da yarın okullar tatil değil" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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