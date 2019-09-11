"Fuat Çapa ile karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamamıştır"





ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa ile yapılan görüşme sonunda karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulunun göreve geldiği günden bu yana sorunları çözebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Takımı toplamak ve bir arada tutabilmek için maddi manevi büyük bir emek sarf edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün önüne getirilen Toko'dan kaynaklı 6 puan silme cezası yönetimimizde fikir ayrılıkları yaratmış, kulübün önünü açabilmek için çözüm odaklı yol izlenmiş ve genel kurul kararı alınmıştır. Yönetime talip olduğunu açıklayan grup temsilcileri ile yapılan görüşmeden de olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine kulübü farklı bilinmezlere sürüklemenin camiada telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kanaatine varıldığından alınan genel kurul kararının iptali cihetine gidilmiştir. Yönetim kurulumuz Eskişehirspor'umuzun geleceği adına ilk günkü gibi çalışmaya devam etmiş ve Toko dosyası protokole bağlanarak -6 cezası önlenmiştir."





- "Çapa ile fesih anlaşması sağlanamadı"





Teknik direktör Fuat Çapa ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamadığına değinilen açıklamada, "Fuat Çapa ile yapılan görüşme sonunda karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamamıştır. Akabinde Fuat Çapa ve teknik heyet antrenmana çıkmayarak tesisleri terk etmişlerdir. Altyapı hocalarımız antrenman programını uygulayarak takımı Altınordu maçına hazırlamaya devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.