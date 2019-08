Fuat Çapa, hakemleri ve takımı değerlendirdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa hakemlerin performanslarına sitem etti. Çapa, oyuncuların performansından genel olarak memnun olduğunu ve biran önce geçen seneki enerjiyi yakalamaları gerektiğini söyledi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin geride kalan haftalarında hakemlerin performansına ve kaybettikleri puanlara değindi. Çapa, "Futbolda zaman hızlı geçer. Geçmişi konuşmanın geleceğe de pek faydası olmaz. Ama Eskişehirspor’un sezonun ilk 2 maçındaki yaşadıklarını izleyenler sanırım 2 haftadır benim düşündüklerimi düşündüler. Hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlarda skor bambaşka olabilirdi. Geçen hafta Adana’da öne geçtikten sonra yakaladığımız net pozisyonları değerlendirseydik şu eksi puanlardan üçünü daha silmiş olacaktık. Hakemlerin performansı konusunda söylenecek bir şey yok. Birkaç saniye içinde olup bitiyor her şey, o birkaç saniyede görülenler ve görülmeyenler ise bizim bütün haftamızı alıyor" diye konuştu.

"Futbolcularımın performansını olumlu görüyorum"

Takımdaki oyuncuların performansından genel olarak memnun olduğunu ve zorlu bir süreçten geçen camia için herkesin elinden geleni yaptığını belirten Fuat Çapa, "Oyun için zaman zaman parlayan ışığımızı doksan dakikaya daha dengeli yaydığımızda sanırım istediğimiz performansa daha da yaklaşacağız. Eskişehirspor’da şu an için mevcut koşullar içinde herkes kendine düşenin en iyisini yapmak için çaba gösteriyor. Biz, sahadakiler, çalışanlar, yöneticilerimiz, taraftarımız. Futbol, sezonlara sığdırılamayacak kadar uzun bir maraton. Şu anda Eskişehirspor belki en zorlu etabı koşuyor. Şimdi önemli olan koşmaya devam etmek. Futbol sonuç oyunu ama bizler aynı ailenin parçaları olarak sadece sonucu değil her birimizin gösterdiği çabayı da değerlendirelim. Ben futbolcularımın performansını olumlu görüyorum. Onlara sadece 90 dakika içindeki performansları üzerinden bakmıyorum. Şu ana kadar hepimiz yaşadığımız koşullar içinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Camia olarak olumsuza değil olumlu olana odaklandığımızda sanırım taşıyacağımız pozitif enerji sahaya da tribünlere de sonuçlara da yansıyacaktır. Nasıl bir futbol maçında, geride kalan dakikalar ne kadar kötü geçse de oyunu çevirmek her zaman mümkünse, yaşadığımız bu süreç hakkında da öyle düşünmeliyiz. Bizi, Eskişehirspor’u rahata çıkaracak olasılıkların artması için emek sarf etmeliyiz. Eskişehirspor’un da bu şehrin de buna enerjisi var, her zaman söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir’de her zaman bir tane favori var"

Ligde pazar günü oynanacak olan Bursa maçıyla ilgili taraftara seslenen Çapa, "Bir an önce geçen seneki enerjimizi yakalamalıyız. Bu hafta bize benzer süreçleri yaşamış, genç, koşan bir takımla mücadele edeceğiz. Ama Eskişehir’de her zaman bir tane favori var. Belki bu hafta tribünlerde cezalı olan taraftarlarımız yer almayacak. Kimse kimsenin yerini dolduramaz ama Eskişehirspor coşkusunun ben bu kulübe gönül veren herkeste olduğuna şahidim. Bu yüzden pazar günü Bursaspor karşısında yine en önemli desteği taraftarımızdan alacağız. Kazandığımız her topta, gösterdiğimiz her çabada onların sesi yükseldikçe oyunun şekli de değişecektir. Biz sahada Eskişehirliler tribünde mücadele ettikçe, elbette Eskişehirspor için güzel şeyler olacak. Yeter ki umuttan ve mücadeleden vazgeçmeyelim" şeklinde konuştu.