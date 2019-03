Fuat Akdoğan’dan Çerçioğlu’na fosseptik ve arıtma tesisi tepkisi

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, arıtma tesisisin açılışının göstermelik olduğunu ve hizmete sokulamadığını söyledi.

5 yıldır hizmete sokamadıkları arıtma tesisine seçim öncesi göz boyamak için açılış yapıldığını kaydeden Fuat Akdoğan “ Büyükşehir belediyesi 5 yıldır altyapı konusunda tek bir adım atmadı. Kuşadası merkezinin bir bölümü ile siteler, Davutlar ve Güzelçamlı’yı 2019 yılında fosseptiğe mahkum ettiler “ dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilen arıtma tesisi açılışının gerçeği yansıtmadığını kaydeden AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, “ Ben Kuşadası’nı bıraktığımda 33 bin seçmeni vardı. Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleriyle birlikte en fazla 40 bin seçmen vardı. Şu anda 85 bin seçmen var. Bu demektir ki, nüfus 10 yılda 2 kat artmış. Benim Belediye Başkanlığı dönemimden sonra hiçbir altyapı yapılmadı. Ne bir yağmur drenajı ne bir kanalizasyon ile ilgili bir çalışma yapıldı. Büyükşehir belediyesinin tek yaptığı göz boyamak, seçim öncesi göstermelik açılışlar yapmak. Arıtma tesisi açılışı yapıyoruz diyorlar ama açılışını arıtma tesisinin olduğu yerde değil, şehir merkezinde İsmail Cem Meydanı’nda yapıyorlar. Kurdela kestikleri yer ile arıtma tesisi arasında 10 kilometre fark var. Neyin kurdelasını kesiyorsunuz. Madem arıtma tesisini açıyorsunuz neden arıtma tesisini vatandaşlardan kaçırıyorsunuz. Eğer arıtma tesisi bittiyse herkesi çağırın hem arıtma tesisini hem de nasıl çalıştığını herkese gösterin. Ama gösteremezsiniz, çünkü 2016 yılında hizmete girmesi gereken arıtma tesisini bir türlü bitirip, hizmete sokamadınız. Çünkü arıtma tesisi henüz faal değil. Sizin derdiniz hizmet değil şov yapmak, ama onu da elinize yüzünüze bulaştırıp, 31 Mart’ta oy istemeye yüzünüz olmayan Kuşadası halkını böyle göstermelik açılışlarla kandırmanın hesabını yapıyorsunuz “ diye konuştu.

Kuşadası’nın önemli bir turizm kenti olmasına rağmen 5 yıl boyunca büyükşehir tarafından hiçbir altyapı hizmeti verilmediğine dikkati çeken AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Büyükşehirin plansızlığı ve vurdumduymazlığı yüzünden 5 yıl boyunca her yağmurda Kuşadası sokakları göle dönüyor. Bu yetmiyor, yüksek turizm sezonlarında kanalizasyon hatları yetersiz olduğu ve gerekli bakım yapılmadığı için zaman zaman denize sızan atıklar nedeniyle plajlarımız girilemez hale geliyor. Herşey bir kenara Kuşadası 2019 yılında fosseptiğe mahkum ediliyor. Büyükşehirin hataları yüzünden bedava sermayemiz olan denizi elimizden alıyorlar. Bu bizim kaderimiz olamaz. Göreve gelir gelmez tüm Kuşadası’nın altyapısını elden geçireceğiz, özellikle Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerinde eksik kanalizasyon hatlarını tamamlayacağız. 2019 yılına geldik hala daha merkezdeki belirli bölgeler ile Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinde fosseptik kullanılıyor. Sonra da çıkmış Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hizmetten bahsediyor. Nasıl hizmet vermişsiniz ki, Kuşadası halkını fosseptiğe mahkum bırakmışsınız. Yapılmayan yatırımlar nedeniyle turizm gelişmek bir yana, geriye gitti. Hala daha arıtma tesisi açılmamış. Açılışını yaptık diyorlar ama hizmete sokmadığın şeyin açılışını nasıl yapıyorsunuz. Bu arıtma tesisinin başlangıcını 1999 yılında ben yaptım. Kuşadası’ndaki terfi istasyonlarının yüzde 70’ini o dönemde bitirdik. Deşarj hattının tamamını bitirdik. Kanalizasyonların tamamını bitirdik. Arıtma yapılacak olan yerin istimlakını yaptık. Belediyemize yük getirmeden dışarıdan kaynak bularak yeri satın aldık. Fakat bu çalışmanın sonucu olarak üzerine yapılması gereken tesis 10 yıldır bitirilemedi. Projesi, ihalesi yapılmış, temeli atılmış ve yurt dışından kredi bulunmuş, parası bankada hazır 1 Ocak 2014 tarihinde her şeyiyle start alan bu projeyi büyükşehir yasasından dolayı 29 Mart 2014 tarihinde ASKİ üstlendi. Buranın 2016 yılında bitirilip, hizmete girmesi gerekiyordu. Projesi hazır, ihalesi hazır, parası hükümeti sağladığı krediyle hazır, temeli de 1 Ocak 2014 tarihinde atılmış. Yani büyükşehirin hiçbir şey yapmasına gerek yoktu, sadece gölge etmeyeceklerdi. Herşeyi hazır olmasına rağmen açamadılar. 2016 yılı geçti, 2017 yılında açıyoruz’ dediler yine açamadılar. 2018 yılına sarktı. 2018 yılında da açamadılar. Şimdi de 2019 Mart ayında açıyoruz diyorlar. Kuşadası Büyükşehirin plansızlığı yüzünden bir 3 yıl da buradan kaybetti. Bunun hesabını vermesi gerekenler hala daha şov peşinde. Kurdelasını arıtma tesisinin bulunduğu alanda değil de şehir merkezindeki İsmail Cem Meydanı’nda kestiler. Neden ? Çünkü hala daha tamamlayamadılar, hizmete sokamadılar, sadece seçim öncesi göstermelik açılış yapıyorlar. Bu iş seçim yatırımı olacak, seçim rantı olacak iş mi ? bizim bedava sermayemiz olan deniz her geçen gün kirleniyor” Bunlar hala seçmenin gözünü nasıl boyarız derdinde “