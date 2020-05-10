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Spor

FTA Antalyaspor’da neşeli idman

Fraport TAV Antalyaspor, Covid-19 tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından başladığı antrenmanlarında 3’üncü günü geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:10:28 -
FTA Antalyaspor’da neşeli idman

Fraport TAV Antalyaspor, Covid-19 tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından başladığı antrenmanlarında 3’üncü günü geride bıraktı. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular neşeli görüntüler verdi. Tuna, bugünkü idmanda futbolculara fizik kondisyon antrenmanı ve toplu çalışma yaptırdı. Antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da izledi. FTA Antalyaspor, yarın da antrenmanlarını sürdürecek.

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