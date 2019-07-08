0553 313 94 23

FSM'ye 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı. Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri aynı anda sürdürülüyor. İlk katın ardından ikinci kat asfaltlama işlemine geçilecek. Çalışmalar daha sonra Edirne istikametinde 4 şeritte tekrarlanacak.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
FSM'ye 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizlendikten sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürüldü.

12 Günde ilk kat mastik asfalt atıldı

İzolasyon malzemesinin kurumasının ardından köprü üzerinde ilk kat asfalt döküm çalışmaları başlandı. "Mastik Asfalt" olarak adlandırılan ilk kat asfalt özel bir makineyle köprü üzerinde izolasyon malzemelerinin üzerine seriliyor. Üzerine silindir çıkmayan bu ilk kat asfalt kendi kendine kurumaya bırakılıyor. Şu anda köprünün kapatılan 4 şeridi orta bölüme kadar ilk kat asfaltlanmış durumda. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemeleriyle boyama işlemleri sürüyor. Köprüde yapılan çalışmalar sırasında bir yandan da tabliyeler arasındaki kaynak noktaları da kontrol edilerek yıpranmış olanlar yenileniyor. Köprüde şu anda asfalt, kaynak, kumlama ve izolasyon malzemelerinin sürülme işlemleri aynı anda yapılıyor. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

İkinci kat asfaltın atılmasının ardından şeritler trafiğe açılacak

Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardından son kat olan "Taş mastik asfalt" döküm işlemine başlanacak. Oldukça dayanıklı ve özel bir asfalt türü olan bu "Taş mastik asfalt"ın dökümünün ardından silindirle sıkıştırılacağı öğrenildi.

Trafik yoğunluğu devam ediyor

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihi olarak vermişti.

Öte yandanFatih Sultan Mehmet Köprüsünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu ise devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişlerinde her iki yakaya geçişlerde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
  1. Ankara
  2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  3. FSM
  4. Bakım çalışmaları
  5. asfalt dökümü
  6. mastik asfalt
  7. İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adı Eren Bülbül anısına konmuştu! THY'nin 'Maçka'sı şehit Eren'e gidiyor
    1. Adı Eren Bülbül anısına konmuştu!..
    2. Bitlis’te 50 bin sazan yavrusu tatlı..
    3. Demirtaş: “Yeni hizmet binamız..
    4. DPÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    5. TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların..
    7. Mersin'de kırmızı alarm! Metil alkol..
    8. İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem
    9. Cirit 100. yıl şampiyonlarına kupa
    10. Fatih Terim devrede! Beşiktaş'a..
    11. Kahramanmaraş’ın Alpleri: ‘Başkonuş..
    12. Minik Özge’nin yeni protez bacak..
    13. (Özel) Arızalanan tekneden denize..
    14. Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti
    15. S-400’ler nereye konuşlandırılacak?
    16. Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç..
    17. Türk boks kulübünden iki altın kemer
    18. "Yazın üst solunum yolu..
    19. Yemen'in kadim mirasları savaşın..
    20. Yaşlılarda internet kullanımı 4 kat..
    21. İhracatta liderlik haziranda da sürdü
    22. Sınıra komando sevkiyatı
    23. Securitas'tan sanata destek
    24. BEÜ’de ‘2018 Yılı Stratejik Plan..
    25. Türkiye suni yollardan ardıç fidanı..
    26. Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9..
    27. İZLENİM - Bitmeyen güreşin peşinden..
    28. Park halindeki kamyonet cayır cayır..
    29. Türkiye’nin ilk yaşlı meclisi kuruluyor
    30. Bu nasıl mantık? Millet Sıla'ya mı..
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’