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FSM köprüsünde yol çalışması ne zaman bitecek?

FSM köprüsünde yol bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 vardiya şeklinde 24 saat boyunca çalışmanın sürdüğü FSM köprüsünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte büyük aşama kaydedildi. Eski asfalt tamamen kaldırılırken yeni asfalt için çelik tabliye üzerine kumlama yapıldıktan sonra derzlerin onarımı yapılıp yeni asfalt dökülüyor. Alternatif güzergahların kullanan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Sıklıkla Anadolu ve Avrupa yakası trafiğini kullanan vatandaşlar köprüdeki çalışmanın ne zaman biteceği sorusunu yöneltiyor. Peki FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek?

09 Temmuz 2019 Salı 18:42
FSM köprüsünde yol çalışması ne zaman bitecek?

FSM köprüsünde yol bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 vardiya şeklinde 24 saat boyunca çalışmanın sürdüğü FSM köprüsünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte büyük aşama kaydedildi. Eski asfalt tamamen kaldırılırken yeni asfalt için çelik tabliye üzerine kumlama yapıldıktan sonra derzlerin onarımı yapılıp yeni asfalt dökülüyor. Alternatif güzergahların kullanan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Sıklıkla Anadolu ve Avrupa yakası trafiğini kullanan vatandaşlar köprüdeki çalışmanın ne zaman biteceği sorusunu yöneltiyor. Peki FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek?

FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek?

"Bazı basın yayın kuruluşlarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakım - onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır"

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında ise köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. 17 Ağustos'a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir"

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:42
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