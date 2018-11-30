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Fruktoz tehdidi

Meyvelerin içinde doğal olarak bulunan ve meyve şekeri olarak bilinen fruktoz, son 30 yılda gıda sanayiinin en çok kullandığı tatlandırıcı ve insanlığın hayatını karartıcı haline geldi.

30 Kasım 2018 Cuma 20:20
Fruktoz tehdidi


Doğal yiyeceklerle alımı yararlı olan bu şeker türünün gıda sanayiindeki kullanımı arttıkça, “sahte doyumsuzluk” obeziteye yol açıyor. Yani bu yüzden durmadan yiyip içiyorsunuz. Çünki “fruktoz” diğer şekerler gibi doyma hissi oluşturmuyor.

Mısırdan elde edilen fruktozdan zengin mısır şurubu (high fructose corn syrup), başta alkolsüz içecekler (meyve suları, asitli içecekler, sodalar vb.) olmak üzere bütün hazır gıdalarda (kek, bisküvi, çikolata, şekerleme, tüm jöle ve benzeri ürünler, hazır ekmekler vb.) yaygın olarak kullanılmakta. Çünkü ucuz.. Üreticiler bu ucuz şekeri hemen her alanda kullanıyor.

Yemeklerden sonra ortaya çıkan ve doyma hissi sağlayan en önemli iki unsur, kan glukoz ve kan insülin düzeylerinin yükselmesidir. Vücut hücrelerinin temel enerji kaynağı olan kan şekeri (glikoz) düzeylerinin yemeklerden sonra yükselmesi, ardından kan insülin düzeylerinin yükselmesine sebep olur ve kan şekeri hücrelerin içine girer. Bu durum insana doyma hissi verir ve daha fazla yemek yenmesini engeller. Fruktoz ile ise aksine bireyde doyma hissi geciktirilir ve daha çok yemesi sağlanır.

Tüketicilerin, masum gibi gözüken bu yeni ancak gizli tehdidin farkında olmaları ve özellikle çocukları bu tür ürünlerden uzak tutmaları, şeker, kalp ve damar, şişmanlık ve yüksek tansiyon gibi uzun süreli ve tedavisi zor hastalıkların önlenmesinde alabilecekleri önemli bir tedbir olarak görülmektedir.

Kanda yağlanma yapıyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, vücuda fazla giren fruktozun karaciğerde yağlanmaya, kanda trigliserid denen yağların artmasına ve insülin direncine sebep olduğunu belirtiyor

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:20
  1. İstanbul
  2. fruktoz
  3. fruktozun zararları

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