Froome kaza yaptı - Fransa'da katıldığı yarış sırasında kaza yapan ve vücudunda birçok kırık tespit edilen Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışamayacak



ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome, yarış sırasında yaptığı ciddi kaza nedeniyle Fransa Bisiklet Turu'na katılamayacak. Froome'un takımı Ineos'un yöneticisi David Brailsford, 34 yaşındaki Froome'un Fransa'da katıldığı Criterium du Dauphine yarışının dördüncü etabı sırasında 60 kilometre hızla duvara çarptığını ve sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırığın meydana geldiğini açıkladı. Saint Etienne Üniversite Hastanesinde ameliyata alınan Froome'un, 6-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'nda yer alamayacağı kesinleşti. Son yıllarda hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan Chris Froome'un, Fransa Bisiklet Turu'nda 4, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu yarışlarında ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

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