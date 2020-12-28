Frig döneminin yaşantısı Büyük Göztepe Tümülüsü'nde animasyonlarla anlatılacak

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü'nde, Frig döneminin yaşantısı animasyonlarla hayat bulacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Frig dönemine tarihlendirilen ve bölgedeki tek Frig tümülüsü olduğu değerlendirilen Büyük Göztepe Tümülüsü'nün turizme açılması için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kazı başkanı Bartın Üniversite Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım'dan tümülüs alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gürel, tümülüsün Frig dönemine ait çok önemli bir alan olduğunu söyledi. Mimarisi ve büyük ölçekli olması ile tümülüsün dikkat çektiğini belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Tarihi antik çağlara uzanan 25 metre yüksekliğindeki tümülüste 20 mezar ve bu mezarlarda yatan kişilere ait bulgular, oldukları yerde sergilenecek. Büyük Göztepe Tümülüsü'nün çatısının kapatılarak turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çatı projesinin tamamlanması ile birlikte hazırlayacağımız proje ile Frig döneminin yaşantısını, etnografyasını, kültürünü ve mutfağını yansıtan görseller ve animasyonlar hazırlanarak, restore edilen mezarlarla birlikte gelen misafirlerin ziyaretine açılacak."

Gürel, tümülüsün çatı kapatma işinin Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Sayın Şefik Dizdar'ın destekleriyle yapıldığını ifade ederek, "Şefik Dizdar Beyefendiye teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandığında Safranbolu turizmi yeni bir değer kazanacak ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Vali Gürel'in Büyük Göztepe Tümülüsü'nde gerçekleştirdiği incelemelere, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürü Mustafa Sucu ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar eşlik etti.