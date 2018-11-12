Freni patlayan TIR, kuyumcu dükkanına daldı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.12 Kasım 2018 Pazartesi 19:22
İstanbul Beykoz'da freni patlayan bir TIR, park halindeki 6 araca çarpıp kuyumcu dükkanına girdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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