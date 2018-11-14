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Freni boşalan kamyonet, evin duvarını yıkarak içeri girdi

Zonguldak'ta park halindeyken freni boşalan kamyonet, yol kenarındaki evin salon duvarını yıkarak içeri girdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:47
Freni boşalan kamyonet, evin duvarını yıkarak içeri girdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, park halindeyken freni boşalan kamyonet, yol kenarındaki evin salon duvarını yıkarak, içeri girdi. Salonda otururken, yıkılan duvarın altında kalan Nuran Altunay (45) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokakta meydana geldi. Adem Çolak'ın (34) yokuşta park ettiği 67 ED 825 plakalı kamyonet, iddiaya göre, hareket etmeye başladı. Freninin boşaldığı tespit edilen kamyonet, yol kenarındaki tek katlı evin salon duvarını yıkarak, içeri girdi. Salonda otururken, yıkılan duvarın altında kalan Nuran Altunay, yaralandı, eşi İsmail Altunay (45) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Sol ayağından yaralanan Altunay, komşuları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuran Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan şans eseri kurtulduklarını belirten İsmail Altunay, "Eşim salonda oturuyordu. Duvar üzerine yıkıldı, altında kaldı. Durumu iyi, sadece sol ayağında biraz sıkıntı vardı. Hastaneye gönderdik" dedi.

Polis, kamyoneti kullanan Adem Çolak'ı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:47
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