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Gündem Freni boşalan kamyonet araca çarparak durabildi
Gündem

Freni boşalan kamyonet araca çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2024-04-11 17:27:00 -
Freni boşalan kamyonet araca çarparak durabildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yoldan gelen araca çarparak durabildi.

Kaza öğlen saatlerinde Kavaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit C. İdaresindeki 34 FDK 298 plakalı kamyonetin rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı. O sırada ayni istikametten rampa yukarı çıkan Güven Ö. İdaresindeki 67 LZ 699 Plakalı Tofaş marka araca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisi ile Güven Ö. İdaresindeki araç kamyon ve bahçe duvarı arasında sıkıştı.

Güven Ö. İdaresindeki araçta bulunan Hüseyin Ö. ve Çınar Özdemir Kendi imkânları ile araçtan çıktılar. Çevredeki vatandaşlar yaralılar için 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırırken polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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