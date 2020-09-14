Fransızlar Macron ile dalga geçti

Fransa'nın online alışveriş sitesi olan Leboncoin'in kullanıldığı bir capste Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dalga geçtiler.

Bazı Fransızlar kararı sosyal medyada tiye alarak “Macron’u da satalım; bir işe yarasın” mesajları paylaştılar.

Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'nin bölgede güçlenmesini istemediği için ülkemize engel olmaya kalkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz ülkeleri ile toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sorununun Türk halkı ile değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'a süren az kaldı gidicisin sözleriyle tepki göstermişti.