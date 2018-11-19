Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok

Fas'ın Kamerun ile oynadığı milli maçta sakatlanan Younes Belhanda'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Faslı oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Sinan Gümüş'ün devreyi kapatması sonrası Galatasaray'a diğer kötü haber Younes Belhanda'dan geldi.

Kamerun mücadelesinde hamstring zorlanması (arka adale çekmesi) meydana gelen ve sahayı sedye ile terk eden Belhanda, Fas Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılmıştı.

"6 hafta yok"

Belhanda'nın, hakkında çıkan yalan haberlerin ardından "Benimle ilgili doğru haberleri bu adresten takip edebilisiniz" dediği gazeteci Manu Lonjon, bugün yaptığı paylaşımda Faslı futbolcunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.