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Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok

Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Fas-Kamerun maçında sakatlanan Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:04
Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok

Fas'ın Kamerun ile oynadığı milli maçta sakatlanan Younes Belhanda'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Faslı oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Sinan Gümüş'ün devreyi kapatması sonrası Galatasaray'a diğer kötü haber Younes Belhanda'dan geldi.

Kamerun mücadelesinde hamstring zorlanması (arka adale çekmesi) meydana gelen ve sahayı sedye ile terk eden Belhanda, Fas Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılmıştı.

"6 hafta yok"

Belhanda'nın, hakkında çıkan yalan haberlerin ardından "Benimle ilgili doğru haberleri bu adresten takip edebilisiniz" dediği gazeteci Manu Lonjon, bugün yaptığı paylaşımda Faslı futbolcunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:04
  1. Fas
  2. Belhanda

YORUM YAZ

  • Ali Bulut Ali Bulut 20 dk önce
    Demekki 6 hafta sahada 10 degil 11 kisi oynayacagiz iyi haber
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