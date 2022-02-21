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Gündem Fransız vekilden Avrupa'ya küstah Türkiye çağrısı: Neden sessiz kalıyorsunuz?
Gündem

Fransız vekilden Avrupa'ya küstah Türkiye çağrısı: Neden sessiz kalıyorsunuz?

Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde'yi fena halde rahatsız etti. Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik ve askeri varlığını güçlendirdiğini ifade eden Bilde, Fransa ve Avrupa Birliği'ne "Neden yeteri kadar tepki göstermiyorsunuz?" şeklinde sitem etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 21:15:00 -
Fransız vekilden Avrupa'ya küstah Türkiye çağrısı: Neden sessiz kalıyorsunuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'da. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar var.

"Baskı yapın" çağrısı

O isimlerden biri Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilde, ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.

Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Türkiye varlığını güçlendiriyor

Fransız vekil, "AB ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?" sözlerini kullandı.

 

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Yorumlar

senede 500 milyardolar soyduğunuz üzünden afrika sizi

sokağa atıyo aç gözlü iblisllr
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Amine

Neye itiraz edecekler,somurgelerimiz elimizden gidiyor, Erdoğan Afrikalılara insan olduklarını hatırlatıyor diye mi itiraz edecekler.
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