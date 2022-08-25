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Siyaset Fransız vekil Erdoğan'la Macron'u kıyasladı: Beceriksiz bir lider!
Siyaset

Fransız vekil Erdoğan'la Macron'u kıyasladı: Beceriksiz bir lider!

Fransız milletvekili François Asselineau, Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalardaki diplomatik temaslarıyla Macron'un tatil fotoğraflarını paylaşan Asselineau, "Macron yalancı ve beceriksiz bir lider" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 08:43:00 -
Fransız vekil Erdoğan'la Macron'u kıyasladı: Beceriksiz bir lider!

Son bir ay içerisinde Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşması için büyük adımlar atılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Üçlü Zirve Toplantısı, Tahıl Koridoru Anlaşması, Soçi temasları ve Lviv'de Üçlü Zirve'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-İsrail ilişkilerinde de yeni dönemin başlaması için temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarıları dünya siyasetinde de geniş yer buldu.

Fransız vekilden Erdoğan-Macron karşılaştırması

Fransız milletvekili François Asselineau, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayki performansını kıyasladı.

Sekiz fotoğraftan oluşan iki görseli sosyal medya hesabından paylaşan Asselineau, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine diğer tarafta ise Macron'un tatil fotoğraflarına yer verdi.

"Macron yalancı ve beceriksiz"

Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider" ifadelerini kullandı.

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