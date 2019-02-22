Fransız mutfağı 150 ülkede tanıtılacak

Fransa, 150 ülkede 21-24 Mart tarihleri arasında ‘Fransa’nın Tadı’ adlı Fransız Mutfağını Tanıtım Festivali gerçekleştirecek.

Fransa’nın 21-24 Mart tarihleri arasında 150 ülkede 5’incisini düzenleyeceği "Fransa’nın Tadı" adlı Fransız Mutfağını Tanıtım Festivali hazırlıkları Fransa Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Bu yıl 5’incisi yapılacak uluslararası etkinliğin ilki, UNESCO’nun somut olmayan miras olarak kabul ettiği Fransız gastronomi yazısının ardından 2015’te gerçekleşmişti.

Auguste Escoffier’in ‘Epicure’s Diner’ fikrini 1912’de kabul eden Good France, (Fransa’nın Tadı ) dünyanın dört bir yanından gelen usta aşçılar ve Fransa’nın diğer ülkelerdeki elçilikleri aynı gün şehirlerde ‘Fransız yemekleri’ pişirmeye teşvik edecek. Dünyanın dört bir köşesinde 21 Mart günü Fransız mutfağı yer alacak.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransız mutfağı ve yemeklerini 2015 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Fransa’nın Tadı" etkinliklerinde tanıtıldığını söyleyerek, Fransız mutfağı-yaşam sevinci, hafiflik, iyimserlik ve zevkle ilgili, Fransız yemeklerini tatmak ve denemek için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

"5 bin aşçı, ‘Fransız yemeği’ pişirip sunacak"

Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının girişimi üzerine düzenlenen etkinliğin Fransız mutfağının beş kıta üzerindeki etkisine katkıda bulunulacağını ifade eden Bakan Le Drian, 21 Mart’ta, 150 ülkede, dünyanın dört bir yanında 5 bin aşçının, ‘Fransız yemeği’ pişirip sunacaklarını belirtti. Le Drian, "Fransa’nın tadı, anın ihtiyacını hesaba katan, zamanında kök salmış bir mutfağın gösterimidir. Herkes sadece usta aşçıların ve toprağın ürünlerini pişirmekle kalmayıp, aynı zamanda çevreyi korumakla ilgilenen sorumlu bir mutfağın değerini ve şenlikli bir gastronomi keşfedebilecek" dedi.

"Bu yıl bir şenlik yılı"

Bu yılın bir şenlik yılı olduğunu ve şeflerle yapılan toplantılar, gastronomi ürünleri, piknikler, şehir sebze bahçeleri ile taşraya gerçek bir gezi olacağının altını çizen Bakan le Drian, "Bu etkinliğe katılan şefler, restoranlarında Fransız veya taşra esintili bir menü sunabilecek. İlk kez, Fransa İyi Lezzet organizasyonu, 21 Mart haftası boyunca festivalleri genişletmeye karar verdi. Aşçılar, yemeklerini kendi yerel pazarlarına ve ürünlerine uyarlayabilecek ve böylece her menü iyi bir gıda ve çevrenin korunmasının bir kanıtı olacak" şeklinde konuştu.

Gelirin yüzde 5’i ‘Daha Fazla Plastik Yok’ vakfına bağışlanacak

Fransız mutfağının lezzet teması, "sorumlu gastronomi yoluyla sürdürülebilir gelişme ve dünya liderlerinin gezegenin korunmasına adanmışlığı" üzerinde durulacak. Paris İklim Anlaşması’ndan sonra Fransa, küresel çevresel seferberliğin ön saflarında yer alıyor. Bu nedenle, Fransa’nın Tadı, Fransa’da, okyanusları korumayı ve plastikleri azaltmayı taahhüt eden "Artık Plastik Değil" Vakfını destekliyor. Yemek festivalinde elde edilecek gelirin yüzde 5’inin "Daha Fazla Plastik Yok" vakfına bağışlanması önerildi.

Türk mutfağı gerçek yerinde değil

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ve Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın hazır bulunduğu basın toplantısında ünlü usta aşçılar arasında yer alan Paris Aşçılık Okulu Sanat Müdürü Eric Briffard İHA’ya yaptığı açıklamada Türk mutfağından çok etkilendiğini, İstanbul ve Ankara’yı ziyaret ettiğinde fırsat buldukça çeşitli yerlerde yemek yediğini söyledi. Beiffard, "Çok iyi yemek yapan Türk aşçıları var, ama dünyadaki tanıtımlarında Türk mutfağı gerçek yerinde değil. Dilerim ilerle gerçek yerini alır" dedi.