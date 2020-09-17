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Dünya Fransız milletvekillerinden skandal hareket!
Dünya

Fransız milletvekillerinden skandal hareket!

Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi vekillerin parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:51:00 -
Fransız milletvekillerinden skandal hareket!

Fransız parlamentosunda skandal bir olay yaşandı.

Ülkenin sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri, parlamentoda bulunan başörtülü bir öğrenciden rahatsız olarak toplantıyı terk etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, parlamento toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve gençliğe etkileri tartışıldı.

Bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang ise, öğrenci sendikası temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini söyledi ve toplantıyı terk etti.

Lang ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini belirtti.

Kabul edemiyormuş!

İktidar partisi üyesi olan Lang, Cumhuriyetçi değerler ile laikliğe bağlı bir feminist olduğunu ve kadın hakları koruyucusu bir milletvekili olduğunu ileri sürerek başörtülü birinin toplantılarına katılmasını kabul edemediğini belirtti.

Diğer iktidar partisi üyesinden tepki: İnsanların dini kıyafetleri toplantıya katılmasını engellemiyor

Ayrıca oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum esnasındaki tepkiyi gereksiz bulduğunu bildirdi. Mörch, insanların dini kıyafetleri ile toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını bildirdi.

"İzin vermeyeceğim"

Sandrine Mörch, başörtüsü etrafında oluşturulan sahte tartışmanın gençlerin geleceğinin değerlendirildiği bu toplantıyı zemininden kaydırmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

2018 yılında Öğrenci birliği UNEF, Maryam Pougetoux’yu sözcü olarak göreve getirdiğinde, dönemin Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ve birçok siyasi figürün hazımsızlığına maruz kalmıştı.

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