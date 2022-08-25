Fransız merengi tarifi: Limonlu mereng pasta tarifi nasıl yapılır? Beze (Mereng) nedir, nerede kullanılır?

Limonlu mereng pay tarifi: Limonlu mereng pay nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

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Mereng nedir, nerede kullanılır? Beze hangi yöreye ait?

Fransızların meşhur merengi 1600'lerde italyan pastacı Gasparini'nin İsveç'e getirmesinden sonra Beze'ler bu ülkede çok tutulmuş ve günümüze kadar çok sevilen bir tatlı olarak yer etmiştir. Son 1/3 ise, mereng çırpma teline tutunmaya başladığında eklenmeli ve istenilen kıvama ulaşıncaya kadar çırpmaya devam edilmelidir. Fransızcası "'baiser'" olup anlamı öpücüktür.

Beze (Mereng) nerede kullanılır?

Kullanım alanları: Kek, pandispanya, sufle, pavlova, beze, dacquoise, kedi dili gibi sonradan pişirilecek ürünler.

Mereng (beze) nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yumurta

2 kahve fincanı toz şeker

3 damla limon suyu

Yarım tutam tuz

MERENG NASIL YAPILIR?

Yumurtaların aklarını sarılarından ayırın. Sarıları yumurta akına bir damla dahi bulaştırmamaya dikkat edin. Yoksa kıvamı istediğiniz gibi olmaz.

Ayırdığınız sarıları başka bir yemekte kullanmak üzere saklayın.

Toz şekeri yumurta akına ilave edin. 3 damla limon suyu ve bir tutam tuzu ekleyip, mikserle yüksek güçte çırpın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Beyazlaşarak koyu bir krema kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Karışımı sıkma torbasıyla veya kaşıkla yağlı kağıt üzerine dilediğiniz büyüklükte damlalar halinde dökün.

Tepsiyi sıcak fırına verip ısıyı 100 dereceye indirin ve fırın kapağı aralık olarak yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

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Fransız Usulü Mereng ( Beze ) Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta akı ( yumurta oda sıcaklığında olmalı)

1 su bardağı şeker

Çay kaşığı ucuyla tuz

3 damla limon

Fransız Usulü Mereng ( Beze ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta akları ve sarıları güzelce ayrılır. Yumurtanın içine bir damla dahi sarı kaçmamalı. Robotun kabı kuru olacak ( ıslak veya sulu olmasın). Yumurta akları( oda sıcaklığı ), şeker, tuz ve 3 damla kadar limon eklenir. Mikserin yüksek devrinde 15 dakika kadar çırpılır. Süre sonunda karışımın katılaştığını göreceksiniz. Koyu bir kıvam olacak ( tıraş köpüğü gibi).

Fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt serip, sıkma poşetine istediğimiz ucu takarak ve bezeleri poşetin içine ekleyelim. Aralıklı olacak şekilde tepsi üzerine bezelerimizi sıkalım. Beze harcını yarıya bölüp karışıma 1-2 damla gıda boyası koydum pembe boya ekledim. Önceden ısıtılmış 100 ° fırında 1 saat kadar pişirelim piştikten sonra soğumasını bekleyelim.

Beze kaç dakika çırpılır? Püf noktaları neler?

Bir tutam kadar tuz eklediğiniz yumurta beyazlarını mikserle düşük devirde çırpmaya başlayın. Pudra şekerini azar azar ekleyip beze karışımını mikserle yüksek devirde 20-25 kadar çırpın.

Yumurtalar oda ısısında olmalı ve akına iğne ucu kadar dahi yumurta sarısı bulaşmamalı.

Çırpma işlemi yapılacak kabın ve çırpma tellerinin temiz ve kuru olmasına dikkat etmeli.

Yumurtalar köpükleşmeye başlayıp kıvamı yoğunlaşır yoğunlaşmaz şeker, iki aşamada eklenmeli.

Yumurtalar çırpılırken 1 tutam (iki parmağınızın tuttuğu miktar kadar) tuz eklenmeli.