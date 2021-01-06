Fransız lastik üreticisi Michelin, iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacak
BERLİN (AA) - Fransız lastik üreticisi Michelin, gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.
Michelin'den yapılan açıklamada, şirketin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi.
Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.