Fransız bayrakları yerine Türk bayrakları astılar

Afrika Kıtası'nda yüzyıllarca sömürülen ülkeler ABD ve Fransız hükümranlığına son vermek için harekete geçti. 'Kara Kıta'daki Kongo, Mali, Cezayir, Orta Afrika Cumhuriyeti Burkina Faso, Nijer ve Çad gibi birçok ülke emperyalist ülkeleri topraklarından uzaklaştırmaya başladı.

Batı'nın kovulduğu Afrika ülkelerinde Türkiye'nin nüfuzu hızlı bir şekilde günden güne artış gösteriyor. Uzmanlar, Afrika'daki yeni gücün Türkiye olduğunun ve altını çizerken, Afrika ülkeleriyle yapılan anlaşmalar da bu söylemleri destekler vaziyette. Afrika ülkelerinin savunma sanayiinde Türkiye ile yaptığı anlaşmalar, yüzyıllarca sömürülen ülkelerin başkaldırısında en büyük cesaret unsuru olduğu vurgulanıyor.

3 hürkuş, 2 ANKA teslimatı

Savunma sanayinde adından söz ettiren Türk ürünleri Afrika topraklarında da kendisini göstermeye başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), ihracatta yeni bir adım daha atarak Afrika ülkesi Çad'a HÜRKUŞ ve ANKA İHA teslimatları gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma ile Çad'a 3 adet HÜRKUŞ uçağı ve 2 adet ANKA İHA sistemi teslim edildi.

Fransız bayrağı indi

Öte yandan Hürkuş ve ANKA İHA'larının teslim edildiği Çad'dan gelen görüntüler ise dikkat çekti. Çad, hangarlarında Çad bayrağının yanında artık Fransız bayrağının yerine Türk bayrağının asıldığı görüldü.

Teslimat öncesi Çad pilotları Türkiye'de sıkı bir eğitimden geçirildi. TUSAŞ'ta verilen eğitimlerde Çad, pilotları ve teknik ekipleri operasyon yürütebilecek standartlara getirildi.

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