Fransız bakan koronavirüse yakalandı

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Le Maire, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Le Maire, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık düzenlemelerine riayet ederek kendini evinde karantinaya aldığını bildiren Fransız Bakan Le Maire, belirti göstermediğini ifade etti.

Fransız Bakan, karantinada kalacağı 7 gün süresince evden çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Fransa'da son durum

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişi enfekte oldu.