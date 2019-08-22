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Fransız askerleri Libya'da! Halife Hafter saflarında savaşıyorlar

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip hükümetin kontrolündeki başkent Trablus'a saldıran Hafter milislerine Fransa'nın desteği sürüyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
Fransız askerleri Libya'da! Halife Hafter saflarında savaşıyorlar

Libya’da başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki başkent Trablus’a saldıran Halife Hafter’e Fransa’nın desteği devam ediyor.

UMH Başkanlık Konseyi’nden bir yetkiliye göre, Fransız askerleri Hafter’e destek vermek için Libya’da faaliyet yürütüyor.

Buna göre, Fransız askerleri Sirte kentinin doğusundaki Sidra Limanı’nda yer alan havaalanından insansız hava araçlarını (İHA) kontrol ediyor. Bu İHA'lar başkent Trablus'ta sivil yerleşim yerlerin vurulmasında kullanılıyor.

Her ne kadar Paris Hafter’e destek verdiği iddialarını yalanlasa da, Trablus’un güneyindeki Giryan’da ele geçirilen Javelin füzeleri Fransa’yı ele vermişti.

Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Javelin füzelerini Libya’daki Fransız askerlerinin kullandığını öne süren Fransa’nın Hafter’e desteği sonlanmış değil.

Yeni iddialar Paris yönetiminin Halife Hafter milislerine etkin destek verdiğine işaret ediyor.

UMH kaynağına göre, İHA’ları kullanan Fransız askerleri, sıkı koruma altında Ras Lanuf Limanı’nda uluslararası denetim şirketi Petro Comet'e bağlı bir şirketin işçilerinin barınma alanında yaşıyor.

İKİNCİ FRANSIZ EKİP HUN KENTİNDE

Kaynak, Libya’nın orta kısmında yer alan Hun kentinde ise ikinci bir Fransız ekibinin olduğunu ve kentte bir şirketin binalarını kullandığını söyledi. Buradaki Fransız askerlerinin görewvi ise başkent Trablus’un güneyindeki cephelerde savaşan Hafter milislerini yönlendirmek.

Bundan iki ay önce de Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'yı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in yeni saldırısını "silah ve insan kaynağıyla" desteklemekle suçlamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, BAE ve Fransa gibi ülkelerin birkaç gün önce Libya'da ateşkes ve diyaloğa dönülmesi çağrısının içinde yer almasının 'hayretle' karşılandığı" belirtilmişti.

Açıklamada, "Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği ve düzenleyeceği saldırılarda Fransa, BAE ve Mısır'ın da iş birlikçi statüsünde olduğuna" dikkat çekilmişti.

Açıklamada, mevcut istihbarat bilgilerine göre söz konusu ülkelerin Hafter'e yeni saldırısı için "silah ve insan kaynağı sağlamaya" hazırlandığı ileri sürülmüştü.

SİLAHLAR LİBYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta iki ay önce bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmış, Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu kabul edilmişti.

Açıklamada, ABD'den satın alındığı belirtilen füzelerin, terörle mücadelede kullanılmasının hedeflendiği, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ancak Libya içinde savaşan birliklerinin envanterinden kaybolduğu ileri sürülmüştü.

Ancak açıklamada, Fransız birliklerinin bu füzeleri ne şekilde kaybettiğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

BAE ise Libya'da Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uygulayan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını hatırlatarak, BMGK yaptırım komitesine, ambargo ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama noktasında iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  1. bm
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