  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı
Orman yangını kontrol altına alındı
Fransa'ya ait savaş uçağı düştü!
Galatasaray'a THY sponsor oldu
Dünya Fransa'ya ait savaş uçağı düştü!
Dünya

Fransa'ya ait savaş uçağı düştü!

Mali'de Fransa Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 18:12:00 -
Fransa'ya ait savaş uçağı düştü!

Fransa ordusundan Albay Pascal Lanni, Mali’nin kuzeyinde Fransa Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeni ile düştüğünü aktardı.

Teknik arıza nedeniyle düştü

Mali’de Fransa’ya ait savaş uçağının düştüğü bildirildi. Fransa ordusundan Albal Pascal Lanni yaptığı açıklamada, Mali’nin kuzeyinde yer alan Hombori bölgesinde Mirage 2000 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeni ile düştüğünü bildirdi. Lanni, uçakta bulunan 2 pilotun kazadan sağ kurtulduğunu belirtti.

2019'da yılında da düşmüştü

Öte yandan Fransa merkezli Dassault Aviation tarafından üretilen savaş uçağı, en son 2019’da düşmüştü, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait olan uçakta 2 pilot hayatını kaybetmişti. Mirage 2000’ler, Fransa’nın yanı sıra Tayvan, Yunanistan, Mısır, Katar ve Peru tarafından da kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay