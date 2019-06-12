Fransa'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Yarın Ankara'da olacak
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geliyor.12 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle yarın Türkiye'ye gelecek.
Yapılan açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Sayın Jean-Yves Le Drian, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde; Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.
YORUM YAZ