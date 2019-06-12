0553 313 94 23

Fransa'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Yarın Ankara'da olacak

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geliyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Fransa'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Yarın Ankara'da olacak

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle yarın Türkiye'ye gelecek.

Yapılan açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Sayın Jean-Yves Le Drian, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde; Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
  1. Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Fransa
  4. Fransa Cumhurbaşkanı
  5. Türkiye
  6. kritik gelişme
  7. Türkiye ziyareti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması
    1. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    2. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    3. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    4. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    5. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    6. Borsada endekslerin değişimi
    7. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    8. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    9. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    10. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    11. Borsada günlük işlemler (2)
    12. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    13. Deniz manzaralı esrar balkonu
    14. İnönü’de çocuk akademisi açıldı
    15. B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor
    16. Borsada günlük işlemler (1)
    17. İnegöl’de deprem tatbikatı
    18. Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı
    19. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    20. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    21. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    22. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    23. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    24. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    25. Engelli araç şarj istasyonunu..
    26. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    27. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    28. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    29. Piyasalarda gün ortası
    30. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!